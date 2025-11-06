Утверждены тарифы на использование цифровых ресурсов в телекоммуникационной сети Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Утверждены "Тарифы на выделение и использование номерных ресурсов в телекоммуникационной сети общего пользования Азербайджанской Республики".
Как сообщает Trend, соответствующее решение подписал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев.
Согласно решению, тарифы на выделение и использование цифровых ресурсов в телекоммуникационной сети общего пользования Азербайджанской Республики будут следующими:
|
№
|
Название цифровых ресурсов
|
Тариф (в манатах) (включая НДС)
|
Единовременный
|
Ежегодный
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
1
|
Выделение цифрового ресурса для стационарной телефонной телекоммуникационной сети (на 1 номер)
|
1.1.
|
в городе Баку
|
0,80
|
0,10
|
1.2.
|
в других административно-территориальных единицах
|
0,20
|
0,02
|
2.
|
выделение 2-или 3-значного кода географической зоны для телекоммуникационной сети стационарного телефона
|
20 000,00
|
1 000,00
|
3.
|
выделение 2-или 3-значного географического кода для сотовой (сотовой) телефонной телекоммуникационной сети
|
240 000,00
|
20 000,00
|
4.
|
выделение негеографического цифрового ресурса для сотовой (сотовой) телефонной телекоммуникационной сети (для каждого номера 1-миллионного цифрового ресурса, следующего за 2-значным кодом)
|
-
|
0,008
|
5.
|
Выделение 3 (трех), 4 (четырех) и 5 (пяти) цифровых негеографических номерных ресурсов для телекоммуникационной сети фиксированной связи и телекоммуникационной сети сотовой связи (мобильной связи)
|
2 800,00
|
840,00
|
6.
|
разделение кода международной точки (point)
|
2 940,00
|
245
|
7.
|
разделение кода национальной точки (точки)
|
980,00
|
300,00
|
8.
|
разделение кода сотовой (мобильной) телефонной телекоммуникационной сети (MNC)
|
1 960,00
|
240,00
|
9.
|
разделение кода аутентификации сети данных (DNIC)
|
1 560,00
|
200,00
Отметим, что решение было принято 27 октября, внесено в Государственный реестр правовых актов 4 ноября и вступило в силу 5 ноября.
