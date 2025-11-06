Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Утверждены тарифы на использование цифровых ресурсов в телекоммуникационной сети Азербайджана

Экономика Материалы 6 ноября 2025 18:34 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - Утверждены "Тарифы на выделение и использование номерных ресурсов в телекоммуникационной сети общего пользования Азербайджанской Республики".

Как сообщает Trend, соответствующее решение подписал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев.

Согласно решению, тарифы на выделение и использование цифровых ресурсов в телекоммуникационной сети общего пользования Азербайджанской Республики будут следующими:

Название цифровых ресурсов

Тариф (в манатах) (включая НДС)

Единовременный

Ежегодный

I

II

III

IV

1

Выделение цифрового ресурса для стационарной телефонной телекоммуникационной сети (на 1 номер)

1.1.

в городе Баку

0,80

0,10

1.2.

в других административно-территориальных единицах

0,20

0,02

2.

выделение 2-или 3-значного кода географической зоны для телекоммуникационной сети стационарного телефона

20 000,00

1 000,00

3.

выделение 2-или 3-значного географического кода для сотовой (сотовой) телефонной телекоммуникационной сети

240 000,00

20 000,00

4.

выделение негеографического цифрового ресурса для сотовой (сотовой) телефонной телекоммуникационной сети (для каждого номера 1-миллионного цифрового ресурса, следующего за 2-значным кодом)

-

0,008

5.

Выделение 3 (трех), 4 (четырех) и 5 (пяти) цифровых негеографических номерных ресурсов для телекоммуникационной сети фиксированной связи и телекоммуникационной сети сотовой связи (мобильной связи)

2 800,00

840,00

6.

разделение кода международной точки (point)

2 940,00

245

7.

разделение кода национальной точки (точки)

980,00

300,00

8.

разделение кода сотовой (мобильной) телефонной телекоммуникационной сети (MNC)

1 960,00

240,00

9.

разделение кода аутентификации сети данных (DNIC)

1 560,00

200,00

Отметим, что решение было принято 27 октября, внесено в Государственный реестр правовых актов 4 ноября и вступило в силу 5 ноября.

