Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ/Trend/ - Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 0,63 доллара США, или на 1%, составив 64,80 доллара за баррель.
Об этом Trend сообщили источники на нефтяном рынке.
Отмечается, что в турецком порту Джейхан стоимость одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB снизилась на 0,69 доллара, или на 1,1%, и составила 62,68 доллара.
Цена нефти марки URALS снизилась на 0,88 доллара или 1,69% по сравнению с предыдущим показателем и составила 51,19 доллара за баррель.
Цена нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, уменьшилась на 0,9 доллара или 1,4%, составив 63,66 доллара за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена за баррель нефти заложена на уровне 70 долларов США.