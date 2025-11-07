Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 7 ноября

Экономика Материалы 7 ноября 2025 09:06 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 7 ноября.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9612 маната, 1 турецкая лира стоит 0,0403 маната, 100 российских рублей - 2,0928 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9612
AUD 1,101
BYN 0,5699
BGN 1,0027
AED 0,4629
KRW 0,1167
CZK 0,0805
CNY 0,2387
DKK 0,2626
GEL 0,628
HKD 0,2187
INR 0,0192
GBP 2,23
SEK 0,1774
CHF 2,1054
ILS 0,5209
CAD 1,2036
KWD 5,5369
KZT 0,3229
QAR 0,4664
KGS 0,0194
HUF 0,5076
MDL 0,0992
NOK 0,1664
UZS 0,0141
PKR 0,6033
PLN 0,4614
RON 0,3856
RUB 2,0928
RSD 0,0167
SGD 1,3035
SAR 0,4533
xdr 2,3057
TRY 0,0403
TMT 0,4857
UAH 0,0405
JPY 1,1102
NZD 0,9553
