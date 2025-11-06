Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Эльнур Мамедов принял участие в 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО (ФОТО)

Политика Материалы 6 ноября 2025 18:40 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов принял участие в 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде.

Об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел.

Было отмечено, что 6 ноября в рамках сессии заместитель министра принял участие в голосовании на выборах нового генерального директора организации. По итогам выборов большинством голосов новым генеральным директором ЮНЕСКО был избран кандидат от Арабской Республики Египет Халед Аль-Анани.

В ходе визита Эльнур Мамедов провел встречи с новым председателем Генеральной конференции Хондкером Мохаммадом Талхой и председателем Исполнительного совета ЮНЕСКО Верой Лакёй.

Во время встреч состоялся обмен мнениями об активной роли Азербайджана в деятельности руководящих органов ЮНЕСКО, его значительном вкладе в деятельность организации и перспективах дальнейшего сотрудничества.

Эльнур Мамедов принял участие в 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО (ФОТО)
