Зулейха Ибад представит международную программу искусства и науки на Берлинской Неделе науки

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский куратор, заместитель председателя и главный куратор организации I-opener e.V. Зулейха Ибад представит международную программу искусства и науки в рамках Берлинской Недели науки. Программа под названием "Beyond Now: How to Think Like a Forest When You’ve Been Raised by Screens" (После настоящего: как мыслить, как лес, если ты вырос среди экранов) представляет собой двухчастный проект, объединяющий науку, искусство и экологическое воображение, сообщила Trend Life Зулейха Ибад. Проект подготовлен берлинской организацией I-opener e.V.

Первая часть программы - выставка, которая пройдет 8–9 ноября 2025 года в пространстве Mahalla Berlin. Она представит инсталляции двух художников, исследующих экологический распад не как внезапную катастрофу, а как процесс продолжающейся культурной и когнитивной трансформации.

На выставке французский художник Венсан Жондо (Vincent Jondeau) в своей инсталляции "Verschwinden" объединяет ботанические иллюстрации XIX века с фотографиями растений, находящихся на грани исчезновения. А французский художник Бенжамен Кло (Benjamin Klaux) в работе "Apocalypse Now?" сочетает микроскопические изображения метеоритов, цифровое видео и текстильные элементы, связывая их с экологической тревожностью и космической мифологией.

Вторая часть проекта состоится 8 ноября с 15:00 до 21:00 в пространстве AirBerlin Alexanderplatz Project Space и включит в себя панельную дискуссию и семинар. Участники обсудят темы экологического времени, ответственности и сотрудничества искусства и науки.

Среди спикеров - Оливер Жуан (I-opener e.V.), Алла Лерестё (A Hidden Variable, Берлин), Энрике Торрес (Künstlerische Tatsachen, Йена), а также художник Венсан Жондо. Модератором выступит Зулейха Ибад.

Проект продолжает долгосрочную деятельность организации I-opener e.V., направленную на объединение искусства и науки в осмыслении экологических вопросов с эмоциональной и философской перспективой. Ранее проект был представлен в европейских культурных институциях и на международных платформах, таких как конференция 4S в Гонолулу.

Берлинская Неделя науки считается одним из крупнейших научных фестивалей Европы. Ежегодно в ее рамках проводится более 200 мероприятий, объединяющих исследователей, художников и культурные организации. Выпуск фестиваля 2025 года пройдет на тему "После настоящего (Beyond Now)".

