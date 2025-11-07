Назван объем инвестиций, необходимых для развития горнодобывающей отрасли Ирана

БАКУ/Trend/ - Для развития горнодобывающей отрасли Ирана на 13% к 2029 году необходимы инвестиции в размере 30 миллиардов долларов.

Как сообщает Trend, об этом заявила заместитель председателя Организации по развитию и обновлению горнодобывающей промышленности Ирана (IMIDRO) Сомайе Холуси на встрече с членами Комитета по промышленности и горнодобывающему промыслу парламента Ирана.

По ее словам, реализация указанного объема инвестиций позволит ежегодно увеличивать валютные поступления страны на 15 миллиардов долларов.

Холуси отметила, что возросший интерес к инвестициям в горнодобывающий сектор привел к увеличению его стоимости на рынке капитала на 24%. В настоящее время объем производства горнодобывающей отрасли составляет 35 миллиардов долларов. Экспорт горнодобывающей продукции из страны превысил 13 миллиардов долларов.

Заместитель председателя IMIDRO добавила, что в прошлом иранском году (с 20 марта 2024 по 20 марта 2025 года) в отрасли было введено в эксплуатацию объектов на сумму 3 миллиарда долларов, а в текущем году (с 21 марта 2025 по 20 марта 2026 года) планируется ввести объекты на 2,9 миллиарда долларов.

За 11 лет (с 21 марта 2013 по 19 марта 2024 года) в стране было проведено более 3 миллионов метров геологоразведочных работ, на что было потрачено 100 триллионов риалов (примерно 174 миллиона долларов).

Добавим, что в Иране насчитывается около 12 000 шахт. Запасы полезных ископаемых в Иране составляют более 50 миллиардов тонн. Среднегодовая добыча на иранских шахтах составляет более 400 миллионов тонн.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!