Разработан проект по единому подходу в системе здравоохранения Азербайджана – министр

БАКУ /Trend/ - Разработан проект по единому подходу в системе здравоохранения.

Как сообщает Trend, об этом заявил сегодня министр здравоохранения Теймур Мусаев в ходе обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год» на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса.

По его словам, в настоящее время Центр аккредитации и контроля качества медицинских учреждений при министерстве здравоохранения ведет системную работу в этом направлении. "За последние два года налажено тесное сотрудничество с профессиональными сообществами, а протоколы последовательно представляются и утверждаются соответствующим советом. Этот процесс, согласно международному опыту, занимает годы, но мы верим, что в течение ближайших трех лет у нас будет прочная документационная база, основанная на единых стандартах

Заданы также вопросы по организации рентгенологической и лабораторной службы в государственных учреждениях на основе сотрудничества с частными организациями. В 9 научно-исследовательских институтах, подведомственных министерству здравоохранения, эти услуги осуществляются подразделениями данных учреждений, а полученные доходы принадлежат непосредственно самим учреждениям. Эти доходы в основном направляются на обеспечение надбавок к заработной плате и материальное обеспечение врачей», — сказал министр.

Т. Мусаев подчеркнул, что для обеспечения единого подхода уже подготовлен и направлен в соответствующие учреждения проект: «Мы считаем, что такой подход будет применяться в ближайшей перспективе, и вопросы в этой области будут сняты с повестки дня».

