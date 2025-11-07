Экспорт LPG из Ирана сократился

БАКУ /Trend/ - За 7 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 октября 2025 года) экспорт LPG (сжиженный углеводородный газ) из Ирана сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 октября 2024 года) на 14,5% в стоимостном выражении и на 11% в весовом выражении.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенного управления Ирана.

Согласно статистическим данным, за 7 месяцев Иран экспортировал 1,9 млн тонн LPG на сумму 1 млрд долларов США.

За аналогичный период прошлого года экспорт LPG из Ирана составил 2,14 млн тонн на сумму 1,17 млрд долларов США.

За 7 месяцев доля LPG в общем экспорте иранской продукции составила 3,13% в стоимостном выражении и 2% в весовом выражении.

Следует отметить, что, согласно статистике Таможенного управления Ирана, экспорт ненефтяных товаров из Ирана за 7 месяцев составил около 92 миллионов тонн на сумму 32 миллиарда долларов. За первые 7 месяцев ненефтяной экспорт Ирана снизился на 1,88% в стоимостном выражении и увеличился на 3,2% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Добавим, что годовой объём производства LPG в Иране составляет более 13 миллионов тонн.