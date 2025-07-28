Азербайджан и Китай усиливают сотрудничество в сфере здравоохранения

БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча министра здравоохранения Азербайджанской Республики Теймура Мусаева с чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в нашей стране Лу Мэй.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на минздрав Азербайджана.

Министр подчеркнул, что благодаря усилиям руководства двух стран азербайджано-китайские отношения динамично развиваются.

"Совместное Заявление о всестороннем стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой", подписанное главами государств, подняло двусторонние отношения на более высокий уровень", - сказал он.

Теймур Мусаев также отметил, что стратегическое партнерство между нашими странами охватывает множество сфер и сотрудничество в области здравоохранения занимает в этом контексте особое место.

В свою очередь, посол Китая Лу Мэй, отметив динамичное развитие дружественных отношений между двумя странами, выразила уверенность в дальнейшем продолжении совместных инициатив в сфере здравоохранения.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между двумя странами в области здравоохранения.

Особое внимание было уделено сотрудничеству в таких направлениях, как медицинское образование, научно-исследовательская деятельность, фармацевтика, инновационные технологии. Также состоялся обмен мнениями по вопросам углубления сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

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