Названы цели завода SOCAR Carbamide по расширению экспортного потенциала

БАКУ /Trend/ - Продукция, производимая на заводе SOCAR Carbamide, в настоящее время экспортируется почти в 15 стран, преимущественно в государства черноморского побережья.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщил журналистам начальник производственного отдела предприятия Шохрат Мирзаев во время медиатура, организованного на заводе SOCAR Carbamide.

Он отметил, что годовая производственная мощность завода составляет 650-660 тысяч тонн.

"В 2024 году эта цифра составила более 652 тысяч тонн, а в этом году мы намерены довести производственный потенциал до 660 тысяч тонн.

Описывая производственную цепочку, я могу отметить, что в качестве основного сырья используются природный газ, вода и атмосферный воздух. Наше производство полностью удовлетворяет спрос внутреннего рынка. При строительстве завода было предусмотрено, что до 30 процентов продукции будет поставляться на внутренний рынок, а оставшаяся часть - на экспорт. Однако уже около 20 процентов производства достаточно для полного удовлетворения внутреннего спроса",- сказал он.

Мирзаев также рассказал о возможном расширении экспортных возможностей завода.

"В настоящее время мы экспортируем карбамид, производимый на заводе, примерно в 15 стран. В основном это страны черноморского побережья, такие как Турция, Грузия и др. Кроме того, удобрения экспортируются в США, Бразилию, Аргентину, Израиль и даже в Индию, несмотря на то что она сама является крупным производителем карбамида.

Экспорт нашей продукции в более близкие страны считается выгодным с точки зрения снижения транспортных расходов. Отдел маркетинга SOCAR проводит исследования по расширению экспортного рынка в будущем",- добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!