Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла на 0,51 доллара США или 0,7% по сравнению с предыдущим показателем и составила 69,39 доллара США за баррель.
Об этом Trend сообщил источник на нефтяном рынке.
Отмечается, что цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 0,65 доллара США или 1%, и составила 66,93 доллара США за баррель.
Цена нефти марки URALS повысилась на 0,54 доллара США или 1,5% по сравнению с предыдущим показателем и составила 36,3 доллара США за баррель.
Цена нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 0,69 доллара США или 1% по сравнению с предыдущим показателем и составила 68 долларов США за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.