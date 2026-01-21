Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Энергетика Материалы 21 января 2026 09:50 (UTC +04:00)
Азербайджанская нефть подорожала

Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла на 0,51 доллара США или 0,7% по сравнению с предыдущим показателем и составила 69,39 доллара США за баррель.

Об этом Trend сообщил источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 0,65 доллара США или 1%, и составила 66,93 доллара США за баррель.

Цена нефти марки URALS повысилась на 0,54 доллара США или 1,5% по сравнению с предыдущим показателем и составила 36,3 доллара США за баррель.

Цена нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 0,69 доллара США или 1% по сравнению с предыдущим показателем и составила 68 долларов США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.

