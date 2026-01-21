Сделай свои платежи стильными с картами Yelo!

Владельцы Yelo карт полюбят это новость! Теперь в твоем цифровом кошельке — Apple Wallet или Google Wallet— для Yelo карт доступно ни много ни мало 18 различных дизайнов! Чтобы активировать их, просто повтори эти простые шаги:

Зайди в Yelo App;

Выбери в приложении любую Yelo карту;

Перейди в раздел дизайна карты Apple Pay (или Google Pay);

Сохрани выбранный дизайн.

Вот и всё! Теперь твоя Yelo карта готова к использованию в цифровом кошельке с новым дизайном. С этим обновлением владельцы Yelo карту будут получать еще больше удовольствия от NFC-платежей.

Для тех, у кого всё еще нет Yelo карт: активировать цифровую Yelo карту можно через приложение Yelo App без визита в филиал, без бумажной волокиты и полностью в цифровом формате. С этой картой ты получишь возможность переводить или обналичивать до 3000 AZN в месяц без комиссии. Помимо высокого кэшбэка за ежедневные покупки, можно выбрать карту в одной из трех валют – AZN, USD или EUR. Yelo карта абсолютно бесплатна и выдается сроком на 5 лет.

Активируй свою цифровую Yelo карту прямо сегодня, выбирай дизайн по своему вкусу и начни пользоваться немедленно!

Цифровая Yelo карта: https://ylb.az/dgtlcrd.

