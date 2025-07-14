Грузоперевозки морским транспортом в Азербайджане возросли

БАКУ /Trend/ - В первом полугодии текущего года объем грузов, перевезенных морским транспортом в Азербайджане, составил 4,608 миллиона тонн, увеличившись на 11,7 процента по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

Как сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат, на долю нефтяных грузов пришлось 48,8% грузов.

Морские порты произвели погрузочно-разгрузочные работы в объеме 6,830 млн тонн, из которых 5,553 млн тонн, или 81,3% составили транзитные грузы. По состоянию на 1 июля 2025 года объем грузов, оставшихся в портах, составил 277,9 тыс. тонн.

За этот период показатель по количеству пассажиров, перевезенных этим видом транспорта, сократился на 5,2 процента по сравнению с соответствующим периодом 2024 года и составил 12,7 тысячи человек.

Отметим, что грузовые и пассажирские перевозки в стране за отчетный период выросли на 2,8 процента и 5,3 процента соответственно по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в транспортном секторе, перевезено 116,4 млн тонн грузов. 4 процента грузов перевозились по морю, 7,3 процента - по железной дороге, 0,2 процента - воздушным, 60,1 процента - автомобильным транспортом и 28,4 процента-трубопроводами.