Индия значительно увеличила инвестиции в экономику Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В 2025 году объем прямых инвестиций Индии в Азербайджан составил 56,047 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 12,9 миллиона долларов, или на 29,8%, больше по сравнению с 2024 годом.

Согласно данным, доля инвестиций, реализованных из Индии, в общем объеме прямых иностранных инвестиций в Азербайджан составила 0,8%.

В течение отчетного периода прямые инвестиции из Азербайджана в экономику Индии зафиксированы не были.

Отметим, что в 2025 году объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана превысил 6,595 миллиарда долларов США. Это означает сокращение на 450,9 миллиона долларов США, или на 6,4%, по сравнению с показателем 2024 года.

В то же время за отчетный год объем прямых иностранных инвестиций, направленных из Азербайджана в зарубежные экономики, составил 2,528 миллиарда долларов США, что на 765,4 миллиона долларов США, или на 43,4%, больше по сравнению с показателем 2024 года.