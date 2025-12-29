Импорт и продажа работающих на электродвигателе автобусов в Азербайджане освобождаются от НДС

БАКУ /Trend/ - На основании подтверждающего документа, выданного органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, резиденты промышленных парков будут освобождены от НДС на срок 1 год с 1 января 2026 года при импорте автобусов, работающих исключительно на электрическом двигателе, без установки сидений, поручней и мониторов, для целей промышленного производства (сборки), а также при продаже этих автобусов резидентами промышленных парков после установки сидений, поручней и мониторов.

Как сообщает Trend, данный вопрос нашел отражение в законе о внесении изменений в Налоговый кодекс, утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно действующему законодательству, освобождение от НДС распространяется только на импорт и продажу автомобилей, работающих на электрическом двигателе.

Со следующего года указанная льгота применяться не будет.