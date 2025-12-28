Синоптики о фактической погоде в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Обнародована фактическая погода на 11:00 28 декабря.

Как сообщает Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, по состоянию на 11:00 28 декабря, в некоторых районах страны наблюдаются дождливая и ветреная погода.

В настоящее время в ряде районов дует северо-западный ветер. Максимальная скорость ветра в Шахдаге и Горанбое составляет 19 м/с, в Нафталане - 18 м/с , в Баку и на Абшеронском полуострове - 17 м/с, в Мингечевире и Ярдымлы - 16 м/с.

Высота снежного покрова в Гедабеке составляет 21 см, в Алибейе (Закатала) — 14 см, в Дашкесане — 11 см, в Кельбаджаре — 8 см, в Грызе — 7 см, в Шахдаге — 6 см, в Гёйгёле, Сарыбаше (Гах) и Шаруре — 5 см, в Халтане и Хыналыге — 4 см, в Гусаре и Губе — 3 см, в Шабране — 2 см, в Садараке, Хачмазе, Шахбузе, Шеки (Кишчай), Лачине и Губадлы — 1 см.

Количество осадков в Балакане и Загатале составляет 2 мм, в Барде, Товузе, Шамкире, Джоджугмарджанлы (Джабраиле) и Нахчыване - 1 мм.

В Балакане, Шаруре, Дашкесане, Гёйгеле, Шамкире, Сарибаше (Гахе), Губе, Гусаре, Грызе, Гекчае, Кюрдамире, Джафархане, Гаджигабуле, Лерике наблюдается туман, а видимость ограничена до 500 метров.

Минимальная температура воздуха в Баку и на А,шеронском полуострове составляет до 6 градусов тепла, в Аранских районах, а также в Нахчыванской Автономной Республике — до 1 градуса тепла, и в горных районах — до 7 градусов мороза.