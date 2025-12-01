Новое назначение в министерстве здравоохранения Нахчывана (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - Согласно приказу, подписанному первым заместителем председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Бахтияром Мамедовым, Рашадат Гурбан оглу Набатов назначен заместителем министра здравоохранения Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает Trend, в соответствии с приказом, на Р. Набатова также возложено временное исполнение полномочий министра здравоохранения до назначения нового министра.

Документ вступает в силу со дня подписания.

1 декабря на очередной сессии Верховного Меджлиса Нахчывана министр здравоохранения Нахчыванской Автономной Республики был освобожден от должности.

Как сообщает Trend, проект постановления об освобождении от должности министра здравоохранения Нахчыванской Автономной Республики Самига Садыхова был поставлен на голосование и принят.

Отметим, что он был назначен министром здравоохранения Нахчыванской Автономной Республики АР в 2024 году.

