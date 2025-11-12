Министр обороны Азербайджана совершил визит в Боснию и Герцеговину

БАКУ/Trend/ - Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов совершил визит в Боснию и Герцеговину.

Об этом передает Trend со ссылкой на Министерство обороны.

Сообщается, что в рамках визита генерал-полковник З. Гасанов встретился с членом Президиума Боснии и Герцеговины Желькой Цвиянович.

"На встрече, в которой также принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Боснии и Герцеговине Вилаят Гулиев, состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

Министр обороны и возглавляемая им делегация посетили мемориальный комплекс, установленный в парке Дружбы в память о жертвах геноцида в Ходжалы и Сребренице, где возложил венок перед комплексом", - говорится в информации ведомства.

