Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 12 ноября

Экономика Материалы 12 ноября 2025 09:20 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 12 ноября

Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 12 ноября.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9672 маната, 1 турецкая лира стоит 0,0402 маната, 100 российских рублей - 2,0995 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9672
AUD 1,1084
BYN 0,5699
BGN 1,0059
AED 0,4628
KRW 0,1157
CZK 0,0811
CNY 0,2388
DKK 0,2634
GEL 0,6285
HKD 0,2188
INR 0,0192
GBP 2,232
SEK 0,1795
CHF 2,1226
ILS 0,5277
CAD 1,2127
KWD 5,5362
KZT 0,3236
QAR 0,4664
KGS 0,0194
HUF 0,5111
MDL 0,1007
NOK 0,1689
UZS 0,0142
PKR 0,6026
PLN 0,4646
RON 0,3869
RUB 2,0995
RSD 0,0168
SGD 1,3039
SAR 0,4533
xdr 2,3097
TRY 0,0402
TMT 0,4857
UAH 0,0406
JPY 1,0986
NZD 0,9601
