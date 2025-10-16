В Азербайджане вносятся изменения в закон о страховании от утраты трудоспособности

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разрабатываются новые правила определения степени утраты профессиональной трудоспособности застрахованного лица, пострадавшего в результате страхового случая.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в закон "Об обязательном страховании от утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

По действующему законодательству порядок определения степени утраты профессиональной трудоспособности, включая проведение первичных и повторных осмотров, устанавливается законодательством.

Согласно предлагаемым изменениям, этот порядок будет определяться органом или учреждением, уполномоченным соответствующим органом исполнительной власти.

