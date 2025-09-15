В Гадруте частично пригодные к проживанию дома будут восстановлены до конца года - Лейла Сараби

ГАДРУТ /Trend/ - В поселке Гадрут реализованы широкомасштабные проекты по строительству и благоустройству, и в настоящее время работы в этом направлении продолжаются.

Как сообщает Trend, об этом в ходе организованного в поселок Гадрут медиа-тура сказала пресс-секретарь Службы по восстановлению, строительству и управлению в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Лейла Сараби.

"Сданы в эксплуатацию узловая подстанция "Гадрут" и Центр цифрового управления, новая воинская часть, автомобильная дорога Физули - Гадрут общей протяженностью 12,5 километра, построен трансформаторный пункт, восстановлены линии электропередачи, отремонтированы 8 водных резервуаров, проложены новые водопроводные, канализационные и газопроводные линии, проведен ремонт внутрипоселковых дорог. В поселке создана необходимая социальная инфраструктура, в том числе отель, объекты торговли и общественного питания.

Всего в поселке Гадрут имеется 541 дом, из которых 462 находятся в непригодном для проживания состоянии, а 79 - частично пригодны. 10 из этих домов уже готовы к эксплуатации. Все частично пригодные к проживанию дома будут восстановлены до конца года", - сказала она.

Отметим, что на сегодня в Гадрут вернулись 10 семей бывших вынужденных переселенцев, в целом 41 человек.

