Спустя 33 года в Кяльбаджаре прозвенел первый звонок (ФОТО)

КЯЛЬБАДЖАР /Trend/ - Спустя 33 года в Кяльбаджаре прозвенел первый звонок.

Как сообщает в понедельник Trend, первое учебное заведение, построенное в городе после периода оккупации, начало работу в модульном здании.

Здание временно переоборудовано для продолжения обучения школьников.

В городе Кяльбаджар ведется строительство современного образовательного комплекса на площади 2,24 гектара. Комплекс включает в себя общеобразовательную среднюю школу, детский сад на 80 мест, 7 мастерских профессионального обучения и общежитие на 70 мест.

Учебный комплекс планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году.

На мероприятии, организованном в школе по случаю Дня знаний, было отмечено, что наши соотечественники, пережившие 32 года вынужденного переселения, сегодня становятся свидетелями возрождения жизни на родных землях.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!