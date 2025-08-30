Стало известно время переезда в город Агдам

АГДАМ/Trend/ - В три села вокруг Агдама уже переселены наши граждане.
Как передает Trend, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.
Он сообщил, что в городе Агдам продолжаются инфраструктурные работы.
"Автовокзал и железнодорожный вокзальный комплекс в городе создадут условия для более комфортного передвижения по Агдаму", - сказал он.
Э.Гусейнов отметил, что переселение в город Агдам планируется осенью.
"Поздравляю всех с этим событием. Мы возвращаемся в город Агдам. Скорее всего, в следующем году историко-культурная часть Агдама будет полностью восстановлена и передана в пользование населения", - подчеркнул он.
