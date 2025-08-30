Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Три новых пляжа открыты на Абшеронском полуострове (ФОТО)

Общество Материалы 30 августа 2025 11:35 (UTC +04:00)
Три новых пляжа открыты на Абшеронском полуострове (ФОТО)

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 30 августа Государственное агентство по туризму организовало медиатур на новые общественные пляжи, расположенные в поселке Шувелян.

Как сообщает в субботу Trend, во время мероприятия были представлены предварительные итоги летнего туристического сезона.

Кроме того, участникам была предоставлена информация о благоустроительных работах, реализованных в рамках государственно-частного партнерства на трех пляжах в Шувеляне, где свою деятельность осуществляют пять предпринимателей.

Следует отметить, что с начала летнего туристического сезона в адрес Государственного агентства по туризму поступило множество обращений от местных и иностранных туристов, касающихся недостатков на пляжах Абшеронского полуострова. На основании этих обращений и проведенных мониторингов было выявлено, что на отдельных пляжах санитарно-гигиеническое состояние, наличие необходимой инфраструктуры, соблюдение правил чистоты, организация управления отходами и поддержание прибрежной зоны не соответствуют установленным требованиям. В связи с этим, в соответствии с соответствующим поручением Кабинета Министров Азербайджанской Республики, на территории трех пляжей в поселке Шувелян Хазарского района были созданы новые общественные (бесплатные) пляжи, полностью отвечающие современным стандартам.

В рамках пилотного проекта эти пляжи, общей площадью 15,3 гектара, были оборудованы деревянными настилами, санитарными узлами, футбольными и волейбольными площадками, детской игровой зоной, беседками со столами и сиденьями. Также на территории установлены солнцезащитные зонты и иное необходимое оборудование для комфортного отдыха. Данный пилотный проект является важным вкладом в развитие устойчивого туризма в Азербайджане.

Важно отметить, что летний сезон в стране традиционно считается периодом наибольшей туристической активности как внутреннего, так и въездного туризма. Согласно статистике, примерно каждый третий иностранный турист (32%) посещает Азербайджан именно в летние месяцы. В это время особенно высока доля посетителей из стран Ближнего Востока, Северо-Восточной Азии и Европы. Среди туристов из стран СНГ наблюдается повышенный интерес к пляжному отдыху. Показатели внутреннего туризма также подтверждают значимость летнего сезона.

В последние годы общее число внутренних поездок местных туристов превышает 20 миллионов в год, при этом около 40% всех поездок приходится на летние месяцы. В этот период фиксируется не только рост числа поездок по регионам, но и высокая интенсивность путешествий из регионов в Баку, в частности с целью посещения пляжей и отдыха у моря.

Напомним, что на территории Азербайджанской Республики насчитывается более 200 пляжей, которые в основном расположены в городах Баку, Сумгаит, Хачмаз, Лянкяран, Астара и Мингячевир. При этом 80% всех пляжей страны сосредоточены в Баку и на территории Абшеронского полуострова, где функционируют 17 пляжных зон.

Три новых пляжа открыты на Абшеронском полуострове (ФОТО)
Три новых пляжа открыты на Абшеронском полуострове (ФОТО)
Три новых пляжа открыты на Абшеронском полуострове (ФОТО)
Три новых пляжа открыты на Абшеронском полуострове (ФОТО)
Три новых пляжа открыты на Абшеронском полуострове (ФОТО)
Три новых пляжа открыты на Абшеронском полуострове (ФОТО)
Три новых пляжа открыты на Абшеронском полуострове (ФОТО)
Три новых пляжа открыты на Абшеронском полуострове (ФОТО)
Три новых пляжа открыты на Абшеронском полуострове (ФОТО)
Три новых пляжа открыты на Абшеронском полуострове (ФОТО)
Три новых пляжа открыты на Абшеронском полуострове (ФОТО)
Три новых пляжа открыты на Абшеронском полуострове (ФОТО)
Три новых пляжа открыты на Абшеронском полуострове (ФОТО)
Три новых пляжа открыты на Абшеронском полуострове (ФОТО)
Три новых пляжа открыты на Абшеронском полуострове (ФОТО)
Три новых пляжа открыты на Абшеронском полуострове (ФОТО)
Три новых пляжа открыты на Абшеронском полуострове (ФОТО)
Три новых пляжа открыты на Абшеронском полуострове (ФОТО)
Три новых пляжа открыты на Абшеронском полуострове (ФОТО)
Три новых пляжа открыты на Абшеронском полуострове (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости