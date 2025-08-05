Число автовокзалов и автостанций в Азербайджане возрастет

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в Азербайджане действуют 32 автовокзала и 15 автостанций, и ведется работа по увеличению их количества.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта.

Было отмечено, что в мае этого года состоялось открытие Агдамского железнодорожного и автовокзального комплекса. Также планируется строительство автовокзала в городе Ханкенди, автостанций в городах Шуша, Джебраил, Лачин, Кяльбаджар, Физули. В Ярдымлинском и Лерикском районах определены места планируемых к строительству автостанций.

На автовокзалах и автостанциях проводится соответствующая работа по повышению качества обслуживания. Автовокзалы и автостанции постепенно интегрируются в портал biletim.az.

Стоит отметить, что за первые 6 месяцев текущего года через портал biletim.az было приобретено 337 321 билета. Это почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. На портале biletim.az можно приобрести билеты в 51 город и район по 82 направлениям. Система онлайн-продажи билетов охватит все автовокзалы.

Напомним, что требования к автовокзалам и автостанциям определяются "Положением об автовокзалах и автостанциях", утвержденным постановлением Кабинета министров от 5 февраля 2009 г.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!