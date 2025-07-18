В Азербайджане будет создана информационная система управления госинвестициями

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждены "Правила мониторинга и оценки результатов реализации инвестиционных проектов, включенных в Государственную инвестиционную программу".

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно документу, минэкономики совместно с соответствующими государственными органами должно принять меры по созданию и внедрению информационной системы управления государственными инвестициями.

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