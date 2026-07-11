В Баку состоялась конференция о роли СМИ в процессах деколонизации (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Баку при организации Бакинской инициативной группы (БИГ) состоялась международная конференция на тему "Медиа и деколонизация: растущие голоса, усиливающиеся нарративы".

Конференция стала первой подобной платформой, организованной в Азербайджане с участием представителей СМИ из колониальных территорий, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

В конференции приняли участие руководители и представители медиаорганизаций из бывших и нынешних колониальных территорий, журналисты, политические обозреватели, представители диаспорских организаций, эксперты в области медиа и коммуникаций, представители институтов гражданского общества, исследователи, дипломаты, представители государственных структур, а также представители местных СМИ.

На мероприятии особое внимание было уделено освещению в международных СМИ долгое время остававшихся в тени колониальных реалий — экономической эксплуатации территорий, разграбления природных ресурсов, стирания культурной идентичности, системной дискриминации, репрессий в отношении коренных народов, а также политики целенаправленного изменения демографического состава местного населения за счет переселения людей извне на примере Канаков (Новая Каледония) и Бонэйра.

В рамках конференции состоялся обмен мнениями вокруг устранения искусственной информационной блокады, созданной на колониальных территориях, применения передовых инструментов искусственного интеллекта в борьбе с дезинформацией и фейковыми новостями, создания сети международной координации между журналистами и медиаструктурами, усиления сотрудничества между международными медиаорганизациями и местными журналистами.

В рамках мероприятия обсуждались роль СМИ и вызовы, стоящие перед ними в вопросе усиления голоса народов и этнических меньшинств, подвергающихся неоколониальной эксплуатации и живущих в условиях колониальной зависимости, в международном информационном пространстве.

Выступая на мероприятии, исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов заявил, что журналисты играют ключевую роль во всех сферах общественной жизни.

"Роль журналистов имеет огромное значение во всех сферах общественной жизни. Преданность профессии, профессионализм и упорный труд журналистов играют важную роль в повышении глобальной осведомленности. Журналистская деятельность требует высокой ответственности, самоотдачи и честности. Это динамичная и сложная сфера, в которой нередко приходится работать в условиях сильного давления и жестких сроков", - сказал он.

А.Аббасов отметил, что за последние три года БИГ добилась значительного прогресса в привлечении внимания международного сообщества к последствиям колониализма и важности процесса деколонизации.

"Безусловно, средства массовой информации сыграли в этом незаменимую роль. Мы высоко ценим вашу преданность делу и профессиональную ответственность, которые способствуют повышению общественной осведомлённости и обеспечивают информированность общества", - сказал он.

Далее, исполнительный генеральный директор Voice of Congo Седрик Аунда Монзия (Cedrick Monzia Aundu) заявил, что средства массовой информации занимают стратегически важное место в процессе деколонизации сознания.

"Когда мы говорим о деколонизации, речь идет не только о прекращении территориальной оккупации, но и о деколонизации сознания и информационного пространства. Сегодня средства массовой информации занимают стратегически важное место в этом процессе преобразований. Они могут либо продолжать распространять существующие стереотипы, либо способствовать формированию более справедливого представления о происходящем", - сказал он.

Монзия отметил, что сегодня наступила цифровая эпоха, в которой журналисты уже не являются единственным источником информации. Появилась новая категория участников информационного пространства — цифровые создатели контента.

"Как журналисты, мы сталкиваемся с появлением новых форм распространения информации о колониализме. Прежде всего следует отметить, что средства массовой информации играли важную роль в колонизации и зачастую распространяли информацию, исходившую от колониальных государств. Сегодня наша ответственность заключается в том, чтобы восстановить справедливость и донести правду о маргинализированных народах и их местной культуре",- сказал он.

А основатель французского новостного портала Musulmans en France Жан-Мишель Брюн подчеркнул, что пресса может стать инструментом изменения представления о маргинализированных народах.

"Колонизация — это преступление. Однако некоторые президенты Франции утверждали обратное. Они стремились представить свои преступления таким образом, чтобы избежать ответственности и сделать их приемлемыми в глазах общественности. Подобное происходило во всех колониальных державах. В частности, пресса не показывала колонизацию такой, какой она была на самом деле, а оправдывала ее и формировала положительный колониальный образ.

В 1880 году французская пресса представляла колонизацию как "цивилизаторскую миссию" Франции, изображая ее как путь к прогрессу: якобы строились больницы, школы, улучшалась безопасность. На самом же деле все это использовалось для эксплуатации этих территорий и усиления страданий их населения.

Пресса активно участвовала в создании этого колониального образа", - сказал он.

Брюн отметил, что колониальная пресса существовала также в Алжире, Гвиане, Новой Каледонии и на Гаити. Она способствовала формированию колониальной идентичности и представляла происходящее исключительно с французской точки зрения.

"Когда речь заходила о колонизации, ее неизменно изображали в положительном свете. Когда говорили о коренных народах, их представляли как нечто экзотическое. Во французской прессе их культура сводилась к фольклору и покорности", - отметил Брюн.

Cекретарь общественной организации One SXM Association и бывший советник правительства Сен-Мартена Алстон Лоуренс (Alston Lourens), в свою очередь, отметил, что деколонизация - не только конституционный процесс, это также процесс коммуникации.

"Если колониализм поддерживался посредством определенных нарративов, то деколонизация также должна вернуть себе право формировать собственный нарратив. Во многих странах Карибского бассейна национальное вещание — наличие собственной государственной телестанции — постепенно ушло в прошлое", - сказал он.

По его словам, новости все чаще производятся частными компаниями, работающими в условиях коммерческого рынка.

"Небольшие острова зачастую зависят от медиаконтента, произведенного за пределами их территорий. В других регионах журналистика поддерживается государственными субсидиями. У каждой из этих моделей есть свои преимущества, но каждая из них также влияет на то, какие темы получают постоянное внимание", - отметил Лоуренс.

Он подчеркнул, что конституционное развитие, самоопределение и деколонизация крайне редко становятся коммерчески привлекательными темами.

"Гораздо чаще движения, выступающие за эти идеи, изображаются как разрушительные, нереалистичные, проблемные, а иногда даже как экстремистские, вместо того чтобы восприниматься как законные участники демократической дискуссии", - сказал Лоуренс.

В рамках конференции был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Бакинской инициативной группой и Институтом перспективных международных исследований (INHEI) Министерства иностранных дел Буркина-Фасо.

Документ подписал исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов и генеральный директор Института перспективных международных исследований Министерства иностранных дел Буркина-Фасо Филипп Сандвиди.

Это сотрудничество рассматривается как важный шаг в расширении географии деятельности Бакинской инициативной группы на африканском направлении. Если ранее БИГ подписывала подобные документы с политическими партиями и политическими движениями различных стран, то теперь организация начинает сотрудничество с государственным органом иностранного государства.