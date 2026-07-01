Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Сомали

БАКУ/ Trend/ -Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил Президенту Сомали Хасану Шейху Мохамуду поздравительное письмо по случаю национального праздника Федеративной Республики Сомали.
В письме говорится:
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ по случаю национального праздника Федеративной Республики Сомали.
Азербайджано-сомалийские отношения, основанные на дружбе и взаимном уважении, развиваются и расширяются. Верю, что мы и впредь будем продолжать совместные усилия для укрепления наших межгосударственных отношений, полного использования потенциала взаимодействия и расширения сотрудничества.
В этот знаменательный день выражаю Вам наилучшие пожелания, желаю Вашему дружественному народу постоянного мира и процветания."