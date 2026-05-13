Завтра начинается процесс выдачи аккредитационных карт для участия в WUF13

БАКУ /Trend/ - 14 мая Центр аккредитации и регистрации начнет выдачу аккредитационных карт участникам, зарегистрировавшимся для участия в Тринадцатой сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет в Баку с 17 по 22 мая.

Как сообщили Trend в операционной компании WUF13 Azerbaijan, Центр, расположенный на территории Бакинского Олимпийского стадиона — месте проведения мероприятия, обеспечит централизованную и оперативную регистрацию, аккредитацию и информирование участников WUF13.

Центр будет открыт с 09:00 до 18:00 с 14 по 16 мая, с 07:00 до 18:00 с 17 по 21 мая и с 07:00 до 15:00 22 мая.

Участники WUF13, официальные представители и гости смогут зарегистрироваться и получить аккредитационные карты, посетив Центр аккредитации и регистрации с 14 по 22 мая.

Для получения аккредитационных карт WUF13 участникам, зарегистрировавшимся онлайн, необходимо предъявить уникальный регистрационный номер, отправленный на их электронный адрес, а также действительное удостоверение личности, использованное при регистрации. Гражданам Азербайджана необходимо предъявить удостоверение личности, а иностранным гражданам — действительный паспорт.

Кроме того, в дни проведения мероприятия будет организована возможность регистрации непосредственно на месте.

Для упрощения и ускорения процесса регистрации участникам рекомендуется зарегистрироваться онлайн заранее. Онлайн-регистрация доступна через Глобальную систему управления мероприятиями (GEMS), предоставляемую Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) - https://events.unhabitat.org Крайний срок онлайн-регистрации - 18:00 15 мая.