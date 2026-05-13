Расширение транзитного сотрудничества с Азербайджаном играет ключевую роль - Иранская торговая палата

БАКУ /Trend/ - Расширение транзитного сотрудничества с Азербайджаном играет ключевую роль в обеспечении Ирана основными товарами (пшеницей, ячменем, рисом, чаем, растительным маслом и т. д.) и увеличении региональной торговли.

Как сообщает Trend, об этом заявил и.о. председателя Торгово-промышленной, горнодобывающей и сельскохозяйственной палаты Ирана Хоссейн Пирмоаззен на заседании рабочей группы по развитию экспорта продукции и регулированию пограничного обмена в провинции Ардебиль, расположенной на северо-западе Ирана.

По его словам, развитие регионального сотрудничества с Азербайджаном имеет важное значение. Для этого необходимо укреплять инфраструктуру и логистику, а также повышать роль частного сектора во внешней торговле.

Обращая внимание на свой недавний визит в Азербайджан, Пирмоаззен сказал, что основное внимание в ходе визита было уделено изучению совместных возможностей в области содействия поставкам, транзиту и обмену товарами первой необходимости, продуктами питания и нефтехимической продукцией.

