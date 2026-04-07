ЦБА назвал объем безналичных платежей за февраль

БАКУ /Trend/ - В течение февраля 2026 года в Азербайджане объем внутренних безналичных платежей, осуществленных с использованием карт, составил 8,2 миллиона манатов.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Отмечается, что из общего объема безналичных платежей на долю электронной торговли пришлось 7,171 миллиона манатов.

"Из оставшейся суммы 1,026 миллиона манатов платежей были проведены через POS-терминалы, а 3 миллиона манатов - посредством терминалов самообслуживания и банкоматов.

С начала года объем внутренних безналичных операций с использованием платежных карт составил 69,7% от общего объема внутренних карточных операций", - сообщает банк.

Отметим, что по состоянию на конец февраля количество платежных карт, находящихся в обращении в системах банков и ООО "Азерпочт", увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 191 тысячу единиц и составило 22 миллиона 347 тысяч карт.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 10%.