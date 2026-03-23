В Армению планируется отправить удобрения и гречиху транзитом через Азербайджан

БАКУ/ Trend/ - В Армению планируется отправить удобрения и гречневую продукцию транзитом через территорию Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend, предусматривается отправка 4 вагонов удобрений и 1 вагона гречихи.

Стоит отметить, что зерно, удобрения и другая продукция регулярно транспортируются в Армению транзитными маршрутами через территорию Азербайджана.

Напомним, что 21 октября 2025 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации, и первым таким транзитным грузом стала поставка казахстанского зерна в Армению.

18 декабря Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) направила в Армению 1 220 тонн автомобильного топлива марки АИ-95.

9 января 2026 года в Армению было отправлено в целом 2698 тонн груза (48 вагонов), включая 1742 тонны бензина АИ-95 и 956 тонн дизельного топлива.

11 января в эту страну был отправлен поезд из 18 вагонов, груженных 979 тоннами автомобильного бензина марки АИ-92.

А 25 февраля из Азербайджана в Армению было отправлено 4 500 тонн дизельного топлива , 5 марта - 31 вагон с 1 984 тоннами дизельного топлива и два вагона с 135 тоннами российских удобрений, 9 марта - грузовой поезд из 7 вагонов с российским зерном, 11 марта - зерно общим весом 1023 тонны (нетто - 770 тонн) в составе 11 вагонов.

19 марта были отправлено 7 вагонов с зерном общим весом 488 тонн из России.