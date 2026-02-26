Джейхун Байрамов прокомментировал вопрос приглашения Армении на WUF13 (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10.00)

БАКУ/Trend/ - В настоящее время информации о приглашении Азербайджаном Армении на Всемирный форум городов (WUF13) нет.

Как передает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью журналистам во время посещения памятника "Крик матери" в Баку в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида.



"Конечно, у мероприятия есть свой формат, и в рамках этого формата приглашение направляется тем странам, которые предусмотрены. Соответствующая процедура также будет реализована. В то же время в рамках мероприятия впервые будет организован саммит лидеров. Разумеется, в нем не будут участвовать лидеры всех стран мира. Были приглашены те страны, которым необходима поддержка в данном направлении. У меня нет информации о приглашении Армении на WUF13", - отметил министр.

Напомним, что WUF13 пройдет в Баку с 17 по 22 мая 2026 года. Форум пройдет в рамках сотрудничества Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) и правительства Азербайджана. Мероприятие объединит представителей правительств, муниципалитетов, частного сектора, гражданского общества, молодежных и академических кругов, а также международных организаций из разных стран.