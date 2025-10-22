Туркменистан готовит новый этап разработки месторождения Галкыныш - советник президента

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан в начале 2026 года подпишет EPC-контракт на четвертую фазу разработки месторождения Галкыныш с проектной мощностью 10 миллиардов кубометров газа в год.

Как сообщает в среду специальный корреспондент Trend, об этом заявил советник президента Туркменистана по вопросам нефти и газа Ашыргулы Беглиев, выступая на Международной конференции и выставке "Нефть и газ Туркменистана - 2025".

По его словам, проект будет полностью финансироваться за счет собственных средств Туркменистана и станет важным шагом в реализации стратегии по наращиванию добычи и экспорта природного газа. В рамках следующего этапа также планируется внедрение передовых технологий, направленных на повышение энергоэффективности и снижение выбросов.

Беглиев отметил, что параллельно ведутся переговоры с международными инвесторами по реализации второй и третьей фаз разработки. Эти проекты позволят укрепить энергетическую безопасность страны и создать новые возможности для сотрудничества с зарубежными партнерами.

"Туркменистан последовательно реализует стратегию диверсификации экспортных маршрутов и открыт для инвестиций в энергетический сектор", - подчеркнул он.