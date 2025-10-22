Узбекистан усиливает курс на развитие "зеленой" энергетики и регионального сотрудничества – замминистра

АШХАБАД /Trend/ – Узбекистан планирует к 2030 году довести долю возобновляемых источников энергии до 54 процентов и увеличить общую установленную мощность энергосистемы до 104 гигаватт.

Как сообщает в среду специальный корреспондент Trend, об этом заявил заместитель министра энергетики Азизходжа Кобилов в ходе XXX Юбилейной Международной конференции и выставки "Нефть и газ Туркменистана – 2025".

По его словам, страна последовательно реализует масштабные реформы для развития "зеленой" энергетики - создаются условия для привлечения инвестиций, совершенствуется законодательство и тарифная политика, внедряются механизмы защиты инвесторов.

"За последние годы в Узбекистане построены и введены в эксплуатацию крупные солнечные и ветровые электростанции, а также системы накопления энергии. В ближайшие годы планируется запуск новых проектов, которые позволят укрепить энергетическую безопасность, снизить углеродный след и создать устойчивую инфраструктуру для будущего роста", – подчеркнул Кобилов.

Он отметил, что Узбекистан активно развивает сотрудничество с Туркменистаном и другими странами Центральной Азии в сфере энергетики, уделяя особое внимание совместным инициативам в области возобновляемых источников, цифровизации и интеграции энергосетей.

"Реализация совместных проектов с Туркменистаном в сфере переработки углеводородов, газохимии и внедрения современных технологий создаст новые производственные цепочки и укрепит энергетическую устойчивость всего региона", – добавил заместитель министра.