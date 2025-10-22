Туркменистан продвигает ТАПИ как флагман региональной интеграции - Максат Бабаев

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан последовательно реализует стратегию диверсификации экспортных маршрутов, ключевым элементом которой остается трансафганский газопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).

Как сообщает в среду специальный корреспондент Trend, об этом заявил государственный министр, председатель Госконцерна "Туркменгаз" Максат Бабаев, выступая на Международной конференции "Нефть и газ Туркменистана – 2025".

По его словам, ТАПИ - флагманский проект региональной интеграции, который обеспечит поставки до 33 миллиардов кубометров природного газа в год с месторождения Галкыныш на быстрорастущие рынки Южной и Юго-Восточной Азии. "ТАПИ - это не просто энергетический маршрут, а коридор мира и сотрудничества, создающий устойчивую основу для экономического роста и добрососедства", - подчеркнул Бабаев.

Министр отметил, что Туркменистан уже завершил свою часть трубопровода, а в Афганистане начато строительство участка Серхетабат-Герат. Наряду с этим, в начале следующего года страна приступит к реализации четвертой фазы разработки месторождения Галкыныш, которая обеспечит новые объемы для экспортных поставок, включая по маршруту ТАПИ.