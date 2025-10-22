Казахстан планирует увеличить ресурсную базу природного газа к 2030 году - QazaqQaz

АСТАНА /Trend/ - Казахстан планирует к 2030 году увеличить ресурсную базу природного газа на 20 процентов, одновременно расширяя транзитные мощности и укрепляя статус надежного энергетического хаба Центральной Азии.

Как сообщает в среду специальный корреспондент Trend, об этом заявил председатель правления QazaqGaz Алибек Жамауов, выступая на Международной конференции "Нефть и газ Туркменистана - 2025".

По его словам, в 2024 году объем добычи товарного газа в стране составил около 28,7 миллиардов кубометров, а транзит природного газа через территорию Казахстана в Китай остается одним из самых успешных примеров регионального сотрудничества. В ближайшие годы планируется увеличить транзит до 75 миллиардов кубометров, что усилит устойчивость поставок в быстрорастущие рынки Азии.

Жамауов подчеркнул, что Казахстан последовательно модернизирует и расширяет газотранспортную инфраструктуру, включая строительство новых магистральных газопроводов, что позволит обеспечить бесперебойные поставки газа как на внутренний рынок, так и по экспортным направлениям.

Особое внимание уделяется сотрудничеству с Туркменистаном, в том числе в проекте ТАПИ и освоении перспективных газовых месторождений. "Туркменистан остается лидером в сфере технологий добычи и переработки газа, и мы заинтересованы в совместных инициативах по обеспечению растущего спроса на товарный газ в Южной и Юго-Восточной Азии", - отметил представитель QazaqGaz.