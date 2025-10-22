Представители парламентской делегации Азербайджана выступили на обсуждениях в рамках 151-й Ассамблеи Межпарламентского союза (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось, возглавляемая спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой делегация побывала в городе Женева Швейцарской Конфедерации с целью участия в 151-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС).

Представители парламентской делегации Азербайджана приняли участие в обсуждениях в рамках 151-й Ассамблеи, и выступили на них, сообщили Trend в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Представитель делегации депутат Севиль Микаилова выступила на заседаниях Исполнительного комитета и Бюро женщин-парламентариев, а депутат Амина Агазаде - на заседаниях Постоянного комитета организации по демократии и правам человека, а также на общих обсуждениях.

Депутат Кямран Байрамов выступил на заседаниях Постоянных комитетов МПС по миру и международной безопасности и по делам Организации объединённых наций, а также на общих дискуссиях.

Представители парламентской делегации Азербайджана в своих выступлениях озвучили различные мнения и предложения по обсуждаемым темам, а также относительно будущей деятельности организации.

Кроме того, все три представителя делегации приняли участие во встрече Евразийской группы.

В Координационной встрече Азиатской парламентской ассамблеи, проведённой в рамках Ассамблеи, принял участие депутат Милли Меджлиса Ризван Набиев.

Отметим, что в рамках 151-й Ассамблеи также состоялась очередная сессия Ассоциации генеральных секретарей парламентов стран-членов организации. На мероприятии с речью выступил руководитель Аппарата Милли Меджлиса Фарид Гаджиев, рассказавший о проводимой в Милли Меджлисе работе в области цифровой трансформации, применяемых современных информационных технологиях и достигнутых в этом направлении результатах.

В рамках Ассамблеи также был подписан Меморандум о взаимопонимании между Парламентским союзом Организации исламского сотрудничества и Милли Меджлисом касательно проведения 20-й сессии организации в Баку в 2026 году. Документ подписали генеральный секретарь Организации Мухаммед Хурайчи Ниасс и руководитель Аппарата Милли Меджлиса Фарид Гаджиев.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!