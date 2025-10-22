Азербайджан рассматривает Зангезурский коридор как усиление Среднего коридора - Рашад Набиев

БАКУ /Trend/ - Азербайджан сосредоточен на диверсификации своих транзитных маршрутов и рассматривает Зангезурский коридор как ключевое дополнение к Среднему коридору.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на 5-м Тбилисском форуме "Шелковый путь".

"Договоренности о Зангезурском коридоре были достигнуты 8 августа. Вчера стало известно, что впервые со времен нашей независимости и войны с Арменией, мы разрешили проход армянского зерна через нашу территорию", - сказал Набиев.

Он подчеркнул долгосрочный потенциал маршрута: "Существует большая перспектива в развитии Зангезурского коридора, который увеличит пропускную способность коридора еще на 15 миллионов тонн".

Набиев отметил, что Зангезурский коридор дополняет существующие транзитные маршруты через порты Поти, Батуми и железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс. "Это не альтернатива, а усиление надежности всего транспортного направления. Если я клиент из Китая и хочу быть уверенным, что мой груз достигнет Европы, мне необходимы разные варианты — через железные дороги Казахстана, Грузии и Азербайджана", - пояснил министр.

"В этом смысле, думаю, мы все теперь понимаем, что эти коридоры должны быть диверсифицированы, даже в рамках Среднего коридора", - сказал в заключение Рашад Набиев.