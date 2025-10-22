Необходимо заключить межправительственное соглашение по Среднему коридору - министр транспорта Казахстана

БАКУ/Trend/ – Казахстан считает необходимым заключение межправительственного соглашения по Среднему коридору.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев на 5-м Тбилисском форуме «Шелковый путь».

По словам министра, Средний коридор демонстрирует рекордные объемы перевозок и успешное развитие.

"Мы благодарны всем коллегам, участвующим в этом процессе. Все заинтересованы в дальнейшем развитии маршрута и готовы приложить все усилия", – отметил Сауранбаев.

Он подчеркнул, что хотя маршрут уже функционирует, у него пока нет межправительственной юридической и институциональной базы.

"Грузоперевозчики, перенаправляя свои потоки с морских маршрутов на Средний коридор, хотят иметь гарантированные ставки и тарифы. Инвесторы, вкладываясь в инфраструктуру, также интересуются гарантированным потоком грузов. Эти вопросы должны быть решены в рамках межправительственного соглашения", – сказал министр.

Он добавил, что подготовка такого соглашения, с участием всех стран-участниц, уже стала необходимостью для дальнейшего успешного функционирования Среднего коридора.