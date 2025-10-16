Азербайджан освобождает владельцев дипломатических паспортов от взаимных визовых требований с рядом стран

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Самиром Шарифовым представлена на 19-м министерском заседании Движения неприсоединения в столице Уганды, Кампале.

В рамках мероприятия был проведен ряд двусторонних встреч, подписаны различные соглашения, передает Trend.

В частности, между правительствами Азербайджанской Республики и Республики Уганда подписаны соглашения о взаимном освобождении от виз владельцев дипломатических и служебных паспортов, а также между правительствами Азербайджанской Республики и Федеративной Республики Сомали - соглашение о взаимном освобождении от виз владельцев дипломатических паспортов.

