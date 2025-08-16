Награждены ряд военнослужащих ГПС Азербайджана - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении ряда военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики.

Как сообщает в субботу Trend, согласно распоряжению, за отличие в обеспечении охраны государственной границы Азербайджанской Республики, сохранении территориальной целостности и выполнении задач, поставленных перед органами пограничной охраны, были награждены ряд военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики.

