Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Награждены ряд военнослужащих ГПС Азербайджана - Распоряжение

Политика Материалы 16 августа 2025 13:01 (UTC +04:00)
Награждены ряд военнослужащих ГПС Азербайджана - Распоряжение
Фото: ГПС Азербайджана

Читайте Trend в

Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении ряда военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики.

Как сообщает в субботу Trend, согласно распоряжению, за отличие в обеспечении охраны государственной границы Азербайджанской Республики, сохранении территориальной целостности и выполнении задач, поставленных перед органами пограничной охраны, были награждены ряд военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.

Новость обновляется

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости