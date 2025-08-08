Отношения между Азербайджаном и США вступают в качественно новый этап – Рамиз Юнус

БАКУ/Trend/ - Отношения между Азербайджаном и США вступают в качественно новый этап.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на своей странице в Facebook написал азербайджанский политический аналитик Рамиз Юнус.

«Сегодня в Вашингтоне произойдет историческое событие, которое полностью изменит геополитическую ситуацию и будущее всего Южного Кавказа и это огромный личный политический и дипломатический успех Президента Азербайджана, который не только выиграл войну, восстановил территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, но и определил мирную повестку и добился выполнения Арменией всех условий Азербайджана. Я помню, как за 3 месяца до президентских выборов, проведенных в США 5 ноября 2024 года, на Глобальном медиафоруме в Шуше Президент Ильхам Алиев, отвечая на мой вопрос о выборах в США, продемонстрировал большую дальновидность и смелость, положительно высказавшись о Дональде Трампе, который в то время был кандидатом в президенты и говоря дипломатическим языком, поддержал его кандидатуру. Дальнейшие события полностью показали правильность выбранной им стратегии, и мы видим, как сегодня, после избрания Дональда Трампа президентом США, открылись новые возможности для развития отношений как между двумя странами, так и между двумя лидерами», - написал он.

Юнус отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и США развивается в сторону стратегического партнерства.

«Наглядным доказательством этого является подписанный в ходе визита «Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки о создании Стратегической рабочей группы с целью развития Хартии о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки, которое охватит следующие 3 направления:

1. Региональные связи, в которые также входят энергетика, торговля и транзит;

2. Экономические инвестиции, в том числе инвестиции в искусственный интеллект и цифровую инфраструктуру;

3. Сотрудничество в сфере безопасности, в том числе поставки в оборонной сфере, взаимодействие в борьбе с терроризмом.

Планируемая к созданию Стратегическая рабочая группа будет заниматься такими важными вопросами, как расширение инфраструктуры региональной связанности и инвестиций в энергетический сектор, а также продвижение регионального торгово-экономического сотрудничества, включая развитие искусственного интеллекта», - отметил он.

Р. Юнус подчеркнул, что стратегическое партнерство между США и Азербайджаном означает приход американских технологий и инвестиций в нашу страну, а также экономическую активность США.

«Как результат успешного сотрудничества, установившегося между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Трампом, в рамках этого визита Президент США подписал документ о приостановлении действия 907-й поправки к «Акту о поддержке свободы»;

Напомним, что в период, когда Армения продолжала оккупировать наши земли, Конгресс США в 1992 году принял закон, запрещающий оказание государственной помощи США Азербайджану, мотивируя это тем, что Азербайджан якобы «ввел блокаду» против Армении.

Напомним также, что сразу по завершении операций в Афганистане администрация Байдена-Блинкена, проявив неблагодарность, реанимировала 907-ю поправку, пытаясь использовать ее как средство давления на Азербайджан, которое обернулось полным фиаско для администрации Байдена касательно её политики в нашем регионе», - добавил он.