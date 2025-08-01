Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Арифа Бабаева

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Арифа Имран оглу Бабаева.

Как сообщает в пятницу Trend, в некрологе говорится:

"Азербайджанскую культуру постигла тяжелая утрата. 1 августа 2025 года на 88-м году жизни скончался выдающийся представитель национального мугамного искусства, Народный артист, лауреат Премии Гейдара Алиева, персональный пенсионер Президента Азербайджанской Республики, профессор Азербайджанской национальной консерватории Ариф Имран оглу Бабаев.

Ариф Бабаев родился 20 февраля 1938 года в селе Сарыгаджилы Агдамского района. После окончания средней школы он в 1962–1968 годах получал высшее образование в Азербайджанском государственном институте искусств.

Начавший трудовую деятельность в качестве солиста Азербайджанского государственного театра оперы и балета в 1966 году еще будучи студентом, Ариф Бабаев с 1981 года работал преподавателем в средней специальной музыкальной школе имени Бюльбюля, 1984-2000-х годах преподавал по специальности мугам в нынешней Бакинской музыкальной академии, с 2002 года до конца жизни работал в должности профессора и заведующего кафедрой в Азербайджанской национальной консерватории.

Как один из ярких представителей карабахской школы ханенде, Ариф Бабаев внес весомый вклад в сокровищницу музыкальной культуры Азербайджана. Творчески продолжая традиции своих предшественников в искусстве, он сформировал оригинальную исполнительскую манеру и в течение всей своей деятельности вносил существенный вклад в сохранение классического стиля исполнения мугама. Мастер, обладавший мелодичным и богатым оттенками тембром голоса, снискал любовь слушателей, вдохнув новую жизнь в вокальную форму национального мугамного искусства.

Исполненные Арифом Бабаевым с высоким мастерством «Карабах шикестеси», «Сегях», «Чахаргях», «Раст», «Шур», «Баяты-Шираз» и другие мугамы вошли в золотой фонд национального мугамного искусства и еще больше обогатили музыкальную сокровищницу Азербайджана. Теснифы и народные песни, исполненные ханенде с особым вкусом и мастерством, занимают достойное место среди жемчужин азербайджанской музыкальной культуры. Ариф Бабаев оставил глубокий след в нашей музыкальной летописи запоминающимися образами, которые он на протяжении многих лет воплощал как исполнитель главных партий в мугамных операх. Созданный им образ Меджнуна в произведении великого композитора Узеира Гаджибейли «Лейли и Меджнун» является одним из самых незабываемых в истории нашей оперы.

Ариф Бабаев успешно представлял нашу национальную культуру во время гастролей в различные страны мира, на днях культуры Азербайджана и международных музыкальных фестивалях, благодаря его выступлениям наша музыка полюбилась представителями различных народов. Виртуозный ханенде, на протяжении долгого времени занимавшийся педагогической деятельностью, своим жизненным и творческим путем стал примером для подражания, создал большую школу, которой принадлежат несколько поколений исполнителей. Активное участие Арифа Бабаева в реализуемых проектах и программах, связанных с мугамом, сочеталось с его плодотворной работой, направленной на сохранение традиций мугамного исполнительства в стране.

За большие достижения в развитии национальной музыкальной культуры Ариф Бабаев в 1998 году был удостоен одной из высших наград Азербайджанской Республики – ордена «Шохрат», в 2008 году – ордена «Истиглал» и в 2018 году – ордена «Шараф», в 2023 году – «Почетного диплома Президента Азербайджанской Республики», а в 2025 году – Премии Гейдара Алиева.

Память о выдающемся ханенде, замечательном педагоге и искреннем человеке Арифе Имран оглу Бабаеве всегда будет жить в сердцах любителей искусства.

Аллах рехмет элясин!

Ильхам Алиев

Мехрибан Алиева

Али Асадов

Сахиба Гафарова

Самир Нуриев

Эльдар Азизов

Фарах Алиева

Адиль Керимли

Эмин Амруллаев

Полад Бюльбюльоглу

Зейнаб Ханларова

Алим Гасымов

Сакина Исмаилова

Мансум Ибрагимов".