Шавкат Мирзиёев выводит Узбекистан в лидеры региональной интеграции: о проекте коридора Китай - Афганистан

БАКУ /Trend/ - Развитие мультимодального транспортного коридора Китай - Кыргызстан - Узбекистан - Афганистан приобретает особую значимость в условиях продолжающейся геополитической нестабильности и нарушений в глобальных цепочках поставок. В центре этой стратегической инициативы - личная роль Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, под руководством которого страна демонстрирует целенаправленную и последовательную политику по продвижению своих транспортно-логистических интересов.

На проходившем в Ханкенди 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Шавкат Мирзиёев акцентировал внимание на необходимости создания новых маршрутов в условиях сбоев в глобальной логистике. "В условиях сбоев в глобальных транспортных цепочках крайне важно создавать новые альтернативные логистические маршруты", - подчеркнул глава государства, тем самым обозначив приоритетность транспортной повестки для Ташкента.

Несмотря на отсутствие выхода к морю, Узбекистан под руководством Шавката Мирзиёева уверенно использует свое географическое положение для превращения в ключевой логистический узел, соединяющий Восток и Запад, Юг и Север. Такая стратегия укладывается в более широкую концепцию проекта Среднего коридора, в рамках которого Узбекистан активно работает над укреплением инфраструктурных связей с Китаем, странами СНГ, Южной Европой и Индией. По данным ООН, к 2050 году мировой спрос на грузоперевозки утроится, что придает инициативам Узбекистана дополнительную долгосрочную актуальность.

С 2024 года развитие коридора Китай - Кыргызстан - Узбекистан - Афганистан приобрело динамику.

"В пилотной фазе уже перевезены сотни контейнеров, в основном в направлении Афганистана. К концу 2025 года планируется обеспечить регулярный грузопоток объемом 3–5 тысяч TEU в год, а к 2030 году - достичь уровня 30–50 тысяч TEU", - сообщил в эксклюзивном интервью агентству Trend представитель Министерства транспорта Узбекистана.

Маршрут предполагает автомобильную доставку грузов от железнодорожной станции Кашгар (Китай) до станции Ош (Кыргызстан), далее - по железной дороге через территорию Узбекистана до Афганистана. Для увеличения конкурентоспособности маршрута Узбекистан предоставил 70%-ю скидку на железнодорожные тарифы, а Кыргызстан и Афганистан - дополнительные преференции до 50%.

Однако проект сталкивается с рядом вызовов. "Одной из главных проблем развития коридора остаётся недостаток опыта частного сектора в организации мультимодальных перевозок. Кроме того, отсутствие согласованных таможенных и транзитных правил между странами приводит к частым задержкам и увеличению расходов. Особую обеспокоенность вызывает ситуация с безопасностью на афганском участке маршрута, где сохраняется нестабильность. Странам предстоит пройти большой путь в автоматизации процессов и упрощении взаимодействия для повышения эффективности перевозок", - добавил представитель ведомства.

Ускоренное продвижение коридора не было бы возможно без прямого политического лидерства и внешнеэкономической активности главы Узбекистана. Он делает ставку на транспортную дипломатию и расширение инфраструктурных связей страны. Президентская повестка не ограничивается внутренними реформами, а активно выносится на региональные и международные площадки - от ОЭС до ШОС и ООН. Инициативы Узбекистана находят поддержку со стороны партнеров.

Коридор имеет стратегическое значение для укрепления торгово-экономических связей между странами Центральной и Южной Азии, а также Китаем. Он открывает новые рынки, диверсифицирует маршруты и снижает зависимость от перегруженных и уязвимых направлений. Кроме того, инвестиции в логистику способствуют созданию рабочих мест и экономическому росту.

Сотрудничество с ведущими китайскими логистическими операторами стало еще одним подтверждением серьезности подхода Ташкента.

"Совместная работа позволит не только повысить эффективность грузоперевозок, но и привлечь инвестиции в развитие современной логистической инфраструктуры. Особое внимание уделяется созданию логистических хабов и внедрению цифровых сервисов для отслеживания грузов", - отметил источник в Минтранспорта.

Были подписаны меморандумы с China COSCO Shipping Logistics Co., Ltd., Sinotrans Limited и China Railway International Multimodal Transport Co., Ltd. Эти компании будут заниматься цифровизацией логистических процессов, упрощением таможенного оформления и развитием железнодорожных маршрутов.

Параллельно запущены пилотные мультимодальные перевозки с участием афганских операторов, что позволяет отрабатывать логистические схемы на практике.

"В рамках соглашений уже запускаются пилотные мультимодальные перевозки с участием афганских логистических операторов. Эти проекты станут площадкой для тестирования маршрутов и логистических схем, что расширит возможности транспортного сотрудничества в регионе", - добавил источник.

Также ведутся переговоры с международными финансовыми институтами о привлечении средств на строительство мультимодальных терминалов и модернизацию пограничных пунктов. Это позволит повысить устойчивость коридора и его привлекательность для инвесторов.

Проект переходит от пилотной стадии к регулярной эксплуатации, что свидетельствует о наличии стратегического плана и политической воли. С учетом подписанных соглашений, участия международных компаний и поддержки со стороны финансовых институтов, можно говорить о системном подходе к реализации проекта.

Как отметил глава государства: "Мы открыты для сотрудничества и готовы стать надежным партнером в создании новых транспортных коридоров и интеграционных проектов".

Таким образом, под руководством Президента Мирзиёева Узбекистан не просто участвует в создании нового маршрута, но выступает в роли его ключевого инициатора и координатора. Это подчеркивает личную вовлеченность главы государства в реализацию стратегических инициатив и целенаправленную политику по укреплению транспортно-логистического потенциала страны.