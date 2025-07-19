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Президент Ильхам Алиев: Инцидент между Францией и Новой Каледонией – исторический прецедент

Политика Материалы 19 июля 2025 21:49 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Инцидент между Францией и Новой Каледонией – исторический прецедент

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Нурсултан Зиядов
Нурсултан Зиядов
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ХАНКЕНДИ/Trend/- Считаю, что инцидент между Францией и Новой Каледонией – исторический прецедент. Мне кажется, что это не конец истории, а лишь ее начало.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме.

«Наша позиция в отношении неоколониализма предельно ясна. Этот вопрос не относится к какой-либо двусторонней повестке дня», – сказал глава государства, подчеркнув, что в качестве председателя Движения неприсоединения Азербайджан с первого же года своего председательства поддерживал усилия по деколонизации, обеспечению независимости и справедливости в колонизированных территориях, а также претворению в жизнь решений международных организаций.

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