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Президент Ильхам Алиев: Мы стали более активными на международной арене

Политика Материалы 19 июля 2025 19:53 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы стали более активными на международной арене

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Нурсултан Зиядов
Нурсултан Зиядов
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ХАНКЕНДИ/Trend/- Мы стали более активными на международной арене. А наши посреднические усилия между разными странами только часть этой деятельности.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме.

Глава государства добавил, что Азербайджан является активным членом международного сообщества и поддерживает прочные отношения с различными международными структурами. «Мы считаем, что эти связи могут играть более важную, более значимую роль. По крайней мере, в решении более широкого спектра региональных вопросов», — отметил Президент.

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