Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: У Азербайджана имидж надежного партнера

Политика Материалы 19 июля 2025 18:39 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: У Азербайджана имидж надежного партнера

Читайте Trend в

Нурсултан Зиядов
Нурсултан Зиядов
Все материалы

ХАНКЕНДИ /Trend/ - Перспективы обеспечения стабильности, безопасности и развития стали более четкими и широкими особенно после завершения конфликта в Карабахе. Это важный фактор с точки зрения продвижения проектов в сфере транспортной связанности.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме.

Глава государства подчеркнул, что страна не может быть транзитной, если у нее нет добрососедских отношений: «Мы должны поддерживать хорошие отношения не только с нашими соседями, но и с соседями наших соседей. В этом направлении ведется активная дипломатическая работа, и мы формируем имидж надежного партнера. В течение последних десяти лет мы стремились завоевать доверие. Мы старались продемонстрировать, что наша страна — надежный партнер, и наше слово имеет ту же силу, что и наша подпись. Так было вплоть до сегодняшнего дня».

Лента

Лента новостей

Читать все новости