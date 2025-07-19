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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан – страна, занявшая очень правильную позицию с экологической точки зрения

Политика Материалы 19 июля 2025 17:52 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан – страна, занявшая очень правильную позицию с экологической точки зрения
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Нурсултан Зиядов
Нурсултан Зиядов
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ХАНКЕНДИ /Trend/ - Что касается нашего вклада в глобальную климатическую повестку, я считаю, что Азербайджан занял очень правильную позицию с экологической точки зрения.

Как сообщает в субботу Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме.

«Мы не используем уголь для производства электроэнергии. Мы используем только гидроэнергию и природный газ. С недавних пор мы также приступили к производству солнечной энергии. У нас огромные энергетические ресурсы в этом плане. Мы уже подписали большое количество инвестиционных контрактов», - подчеркнул глава государства.

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