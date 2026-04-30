Обсуждено экономическое сотрудничество AZPROMO и ApexBrasil

БАКУ/Trend/ - Между Агентством поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Бразильским агентством по содействию торговле и инвестициям (ApexBrasil) обсуждено сотрудничество.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на AZPROMO.

Согласно информации, в рамках международной промышленной выставки «Hannover Messe 2026», проходящей в городе Ганновер (Германия), состоялась встреча между Агентством по поощрению экспорта и инвестиций – AZPROMO и Бразильским агентством по содействию торговле и инвестициям (ApexBrasil).

В ходе встречи были обсуждены работы, проделанные в рамках Дорожной карты по многостороннему сотрудничеству между Азербайджаном и Бразилией. В частности, состоялся обмен мнениями о возможностях участия азербайджанских бизнесменов в программе Buyers Project, расширении инвестиционного сотрудничества, развитии связей с Национальным банком экономического и социального развития Бразилии (BNDES), а также о вопросах привлечения бразильских инвесторов в экономические зоны, действующие в Азербайджане, равно как и о продвижении взаимных инвестиционных проектов.

Отметим, что выставка Hannover Messe 2026 считается важной платформой для презентации инновационных решений, расширения международного сотрудничества и установления новых деловых партнёрств как одна из ведущих промышленных и технологических выставок мира. На выставке Азербайджан был представлен стендом Свободной экономической зоны "Алят".

Добавим, что Buyers Project – это механизм, способствующий развитию экспорта и международных деловых связей путем приглашения иностранных покупателей в Бразилию и организации B2B-встреч с местными компаниями.